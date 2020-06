Polizei Hagen

POL-HA: Fahrschüler ohne Fahrerlaubnis bei Polizeikontrolle aufgefallen

Hagen (ots)

Ein 46-jähriger Autofahrer ist am Donnerstagmorgen (18.06.2020) von einer Streifenwagenbesatzung in der Straße "Eibenweg" in Vorhalle angehalten und kontrolliert worden. Bei der Kontrolle fiel auf, dass der Mann über keine gültige Fahrerlaubnis verfügt. Gegenüber den Polizisten gab er an, dass er derzeit noch in die Fahrschule geht. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu. (ts)

