Polizei Hagen

POL-HA: Mann nach häuslicher Gewalt in Boele der Wohnung verwiesen

Hagen (ots)

In Boele ist am Donnerstagabend (18.06.2020) ein Mann nach einem Streit mit seiner Ehefrau für 10 Tage der Wohnung verwiesen worden. Im Verlauf der Streitigkeiten hat er seine Gattin nach ihren Angaben lautstark angeschrien, an den Händen gepackt und geschüttelt. Die Frau wusste sich nur zu helfen, in dem sie ihren Vater zur Hilfe rief, der in der Nähe unmittelbaren Nähe wohnt. Als dieser in der Wohnung eintraf, kam es zu einem Handgemenge zwischen ihm und dem Ehemann. Sowohl die Ehefrau, als auch ihr Vater verletzten sich bei dem Vorfall leicht. Die hinzugerufenen Polizisten leiteten ein Strafverfahren gegen den Aggressor ein und verwiesen ihn für 10 Tage seiner Wohnung. (ts)

