Polizei Hagen

POL-HA: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Radfahrer in Hagen

Hagen (ots)

Am Freitag (19.06.2020) ereignete sich gegen 16.00 Uhr auf der Dortmunder Straße in Hagen ein Verkehrsunfall mit einem Radfahrer. Ein 49-jähriger Pkw Fahrer wollte mit seinem am Straßenrand in Richtung Dortmund abgeparkten VW wieder in den fließenden Verkehr einfahren, um dann im Anschluss direkt zu wenden und seine Fahrt in Richtung Schwerter Straße fort zu setzen. Hierbei übersah er einen sich von hinten nähernden 55-jährigen Radfahrer mit seinem EBike und es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Radfahrer stürzte auf die Fahrbahn und musste im Anschluss aufgrund seiner erlittenen Verletzungen einem Hagener Krankenhaus zugeführt werden. Der entstandene Gesamtschaden wird auf ca. 2800 Euro beziffert. Die Dortmunder Straße wurde für die Dauer der Unfallaufnahme zwischen dem Boeler Kreisel und der Schwerter Straße komplett gesperrt.

