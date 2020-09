Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Bad Sassendorf - Wohnung durchsucht

Bad Sassendorf (ots)

Nach umfangreichen Ermittlungen konnte am Donnerstag die Wohnung eines 24-Jährigen in Bad Sassendorf durchsucht werden. Die Kriminalbeamten konnten neben einer groß angelegten Cannabisaufzucht auch diverse Drogen und Waffen sicherstellen. Die Ermittlungen gegen weitere Tatverdächtige dauern an. (wo)

