Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein - Trunkenheitsfahrt mit Folgen

Warstein (ots)

In der Nacht zu Samstag (12.09.), gegen 02.15 Uhr, fiel einer aufmerksamen Polizeistreife in Warstein auf der Franz-Hegemann-Straße ein Pkw-Fahrer auf, der erhebliche "Schlangenlinien" fuhr und kurzzeitig mit dem Bordstein am Fahrbahnrand kollidierte. Bei dem 34 Jahre alten Fahrer aus Rumänien wurde deutlich Alkoholgeruch festgestellt. Zudem war er nicht im Besitz eines gültigen Führerscheines. Nach Entnahme einer Blutprobe, konnte er seinen Weg fortsetzen - nun aber zu Fuß. (hn)

