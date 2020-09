Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Alleinunfall unter Alkoholeinfluss - Fahrer leicht verletzt

Lippstadt (ots)

Ein 34-jähriger Mann aus Lippstadt war in der Nacht zu Samstag (12.09.), gegen 02.30 Uhr, mit seinem Pkw die Bökenförder Straße in Richtung B 55 gefahren. In Höhe der Einmündung Gottesgarten hatte er in einer Rechtskurve die Kontrolle über seinen Volvo verloren und war nach links von der Fahrbahn abgekommen. Hier hatte er zunächst einen geparkten Pkw touchiert und war schließlich am rechten Fahrbahnrand mit einem weiteren geparkten Pkw kollidiert. Der Sachschaden an den drei beteiligten Pkw ist erheblich und wird auf einen hohen 5-stelligen Eurobetrag geschätzt. Der Lippstädter erlitt leichte Verletzungen. Bei ihm wurde Alkohol festgestellt, sodass eine Blutprobe entnommen werden musste. Der Führerschein wurde sichergestellt. (hn)

