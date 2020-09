Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Versuchter Einbruch.

Lippe (ots)

Am Sonntag versuchten Unbekannte, zwischen 17:00 und 21:15 Uhr, eine Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus in der Lindenstraße aufzubrechen. Die Tür hielt jedoch stand. Ein Bewohner entdeckte die Einbruchsspuren am Abend. Wer Hinweise zum Einbruchsversuch geben kann, informiert bitte das Kriminalkommissariat 2 telefonisch unter 05231 6090.

