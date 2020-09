Polizei Lippe

POL-LIP: Werkzeug entwendet

Lippe (ots)

Lage - (ho) Die Polizei nahm am Wochende zwei Einbruchtatorte aus der Nacht zum Freitag in Lage-Ehrentrup auf. Sowohl im Kiesweg als auch im Rottweg hatten es die Einbrecher auf Werkzeug abgesehen. Sie hebelten ein Carport und ein Gartenhaus auf und stahlen unter anderem eine Motorsense, eine Bohrmaschine und eine Stichsäge. Im Rottweg wurde zudem ein an Tatort abgestellter PKW beschädigt.

Pressekontakt:

Polizei Lippe

Leitstelle



Telefon: 05231/609-1222

Fax: 05231/609-1299

https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell