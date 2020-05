Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell am Bodensee) Verkehrsunfall mit schwer verletzter Pedelec-Lenkerin (27.05.2020)

Radolfzell am Bodensee (ots)

Schwere Verletzungen erlitt am Mittwochmittag gegen 12.10 Uhr die 60-jährige Lenkerin eines Pedelecs an der Einmündung der Schlesierstraße in die Schützenstraße.

Die 60-Jährige befuhr mit ihrem Pedelec den aus Richtung Stadtmitte gesehen rechts entlang der Schützenstraße verlaufenden Radweg aus Richtung Markelfingen in Fahrtrichtung Innenstadt und somit entgegen der zulässigen Fahrtrichtung. Die 77-jährige Lenkerin eines BMW bog an der Einmündung nach rechts aus der Schlesierstraße in die Schützenstraße ein, nachdem sie sich nach links vergewissert hatte, dass keine vorfahrtsberechtigten Fahrzeuge aus Richtung Stadtmitte an die Einmündung heranfuhren. Als die 77-Jährige angefahren war, kam es zur Kollision mit der Pedelec-Fahrerin, die die Einmündung auf dem Radweg in Richtung Stadtmitte überquerte, womit die Lenkerin des BMW nicht gerechnet hatte. Die Fahrradfahrerin wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An den beiden an dem Verkehrsunfall beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Herbert Storz

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1015

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell