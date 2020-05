Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Veröffentlichung von Lichtbildern eines Tatverdächtigen nach versuchtem Raub (17.04.2020)

Villingen-Schwenningen (ots)

Das Landeskriminalamt Baden-Württemberg veröffentlichte am heutigen Mittwoch für das Polizeipräsidium Konstanz eine Öffentlichkeitsfahndung mit Lichtbildern des Tatverdächtigen, der am Freitag, dem 17.04.2020, gegen 10.00 Uhr in der Filiale eines Lebensmittelmarktes in der Harzerstraße in VS-Schwenningen einen Mitarbeiter des Geschäftes in Raubabsicht mit einem Messer bedrohte.

Die auf Antrag der Staatsanwaltschaft Konstanz durch den Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Konstanz angeordnete Öffentlichkeitsfahndung nach dem unbekannten Tatverdächtigen ist im Internet auf der Fahndungsseite der Polizei des Landes Baden-Württemberg unter

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/pp-konstanz-villingen-versuchter-schwerer-raub/

einsehbar.

Das Polizeipräsidium Konstanz veröffentlichte zu dieser Straftat am 17.04.2020 um 14.19 Uhr eine Pressemeldung. Diese ist im Presseportal des Polizeipräsidiums Konstanz unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110973/4573861 abrufbar.

Rückfragen bitte an:

Herbert Storz

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1015

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell