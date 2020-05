Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen) Versuchter Aufbruch eines Zigarettenautomaten (25.05.2020 - 26.05.2020)

Spaichingen (ots)

Zeugen sucht die Polizei zum Aufbruch eines Zigarettenautomaten in der Max-Planck-Straße. Die Straftat wurde im Zeitraum von Montagmorgen bis Dienstagnachmittag in dem in Richtung der Rudolf-Diesel-Straße führenden Seitenstück der Max-Planck-Straße im Bereich einer sich dort befindlichen Gaststätte begangen.

Unbekannte Täter hebelten an dem Automaten im Bereich des Geldeinwurfes. Es gelang ihnen nicht, an den Inhalt des Automaten zu gelangen. Möglicherweise wurden sie bei der Tatausführung gestört.

Personen, die der Polizei sachdienliche Hinweise auf Tatverdächtige oder möglicherweise benutzte Fahrzeuge geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Trossingen, Tel. 07425 33866, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Herbert Storz

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1015

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell