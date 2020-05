Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) 6-jähriger Radfahrer von Pkw erfasst (27.05.2020)

Konstanz (ots)

Ein leicht verletztes Kind und Sachschaden von rund 500 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch gegen 09.30 Uhr an der Kreuzung Mainaustraße / Bettengasse ereignet hat. Eine 28-jährige BMW-Fahrerin befuhr die Bettengasse in Richtung Mainaustraße. An der dortigen Kreuzung bog sie bei Grün nach links ab und übersah hierbei ein ihr entgegenkommendes 6-jähriges Kind auf seinem Fahrrad. Der Junge wurde über die Motorhaube auf die Straße geschleudert. Hierbei verletzte es sich leicht und wurde vorsorglich mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Zeugen gaben gegenüber der Polizei an, dass auch der 6-jährige Junge bei Grün über die Kreuzung gefahren war. Während der Unfallaufnahme war die Mainaustraße bis etwa 11 Uhr gesperrt.

