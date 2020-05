Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hilzingen-Duchtlingen) Gartenhütte abgebrannt 22./24.05.2020

Hilzingen-Duchtlingen, Lkrs. KN (ots)

Wegen Brandstiftung hat der Polizeiposten Gottmadingen die Ermittlungen gegen einen unbekannten Täter aufgenommen. Der Pächter eines Gartengrundstückes oberhalb des Friedhofes in Durchtlingen stellte am Dienstag sein durch einen Brand völlig zerstörtes Gartenhaus fest. Hierbei ist ein Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro entstanden. Der Pächter vermutet, dass der Brand am letzten Freitag oder vergangenes Wochenende gelegt wurde. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Gottmadingen, Tel. 07731/14370, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Tatjana Deggelmann

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1014

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell