Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: 50 Meter Kupferkabel entwendet

Mainz (ots)

Montag, 25.11.2019, 19:00 Uhr bis Dienstag, 26.11.2019, 07:00 Uhr

In der Nacht von Montag auf Dienstag entwenden unbekannte Täter ein circa 50 Meter langes Kupferkabel von einer Baustelle in der Eduard-Frank-Straße. Es liegen keine Täterhinweise vor.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

