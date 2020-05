Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell am Bodensee) Beim Ausweichen Verkehrsunfall verursacht (26.05.2020)

Radolfzell am Bodensee (ots)

Sachschaden von über 9.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Dienstagmorgen gegen 10.45 Uhr auf der L 220. Eine 64-jährige VW-Fahrerin fuhr auf der Landesstraße von Langenrain in Richtung Liggeringen und wich einem Vogel auf der Fahrbahn aus, indem sie nach links zog. Hierbei übersah sie den Opel eines in gleicher Richtung fahrenden 77-jährigen Mannes, der in diesem Moment den Pkw der Frau überholen wollte. Bei dem Unfall verletzte sich niemand.

