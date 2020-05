Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Autofahrer prallt gegen Fahrradfahrer (26.05.2020)

Konstanz (ots)

Leicht verletzt wurde ein 13-jähriger Junge bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag gegen 15.00 Uhr in der Fritz-Arnold-Straße. Der Junge war mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg in entgegengesetzter Richtung der Fritz-Arnold-Straße in Richtung Reichenaustraße unterwegs und wollte die Fahrbahn überqueren. Ein von der B 33 kommender 50-jähriger Autofahrer bog in die Fritz-Arnold-Straße ein, übersah hierbei den querenden Radfahrer und kollidierte mit diesem. Vorsorglich wurde der 13-Jährige vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Am Audi entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.500 Euro.

