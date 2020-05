Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Unfallflucht nach Parkrempler (26.05.2020)

Villingen-Schwenningen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich bereits letzte Woche in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in der "Vom-Stein-Straße" ereignete. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen grauen Toyota Corolla an der Stoßstange vorne links. Ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, entfernte sich der Unbekannte von der Unfallstelle. Am Toyota entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Villingen, Tel. 07721 / 601-0, zu melden.

