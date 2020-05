Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Unbekannte beschädigen Parkbügel (26.05.2020)

Villingen-Schwenningen (ots)

Unbekannte beschädigten in der Nacht von Montag auf Dienstag in der Neckarstraße zwei Parkbügel, die beim Gebäude "Neckartower" angebracht sind. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 2.500 Euro. Zeugen, die Hinweise zu den Verursachern geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwenningen, Tel. 07720 / 8500-0, in Verbindung zu setzen.

