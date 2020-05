Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen

Schwarzwald.-Baar-Kreis) Unfallflucht nach Parkrempler (26.05.2020)

St. Georgen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am gestrigen Dienstag zwischen 10 Uhr und 20 Uhr im Stadtgebiet ereignete. Ein unbekannter Autofahrer war gegen einen geparkten schwarzen VW Golf geprallt und anschließend weitergefahren, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Die Fahrzeugbesitzerin bemerkte den Schaden erst am Abend. Da sie ihren VW im fraglichen Zeitraum an mehreren Stellen im Stadtgebiet geparkt hatte, konnte sie die genaue Unfallörtlichkeit nicht nennen. Zeugen, die Hinweise zum Vorfall oder zum Unfallflüchtigen geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier St. Georgen, Tel. 07724 / 94950-0, in Verbindung zu setzen.

