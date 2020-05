Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar) Polizei sucht Zeugen zu einer Auseinandersetzung am Bahnhof

Oberndorf am Neckar (ots)

Zu einem Streit, der sich am Dienstagabend, gegen 17.40 Uhr, am Bahnhof Oberndorf ereignet haben soll und bei welchem zunächst ein Mann und zwei Frauen und in der Folge auch ein zweiter Mann beteiligt waren, sucht die Polizei Zeugen. Nach den der Polizei vorliegenden Angaben eines 57-jährigen Mannes wollte dieser am Abend helfend bei einer von ihm am Bahnhof wahrgenommenen Auseinandersetzung eingreifen. Bei der geschilderten Auseinandersetzung habe es sich um einen Streit zwischen einem etwa 20 - 25 Jahre jungen Mann und zwei jugendlichen Frauen im Alter von etwa 16 bis 20 Jahren gehandelt. Allerdings sei der 57-Jährige daraufhin von dem jungen Mann heftig weggestoßen worden. Hierbei sei der Älteree über ein Geländer gestürzt und habe sich dabei leichte Verletzungen zugezogen. Den jungen Mann beschrieb der bei der Anzeigenerstattung nicht unerheblich alkoholisierte 57-Jährige mit einer Größe von etwa 1,80 Meter, kräftiger Statur und dunklen Haaren. Eine der beiden jungen Frauen sei blond, die andere brünett gewesen. Personen, die am Dienstagabend entsprechende Beobachtungen am Bahnhof Oberndorf gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Oberndorf (07423 8101-0) in Verbindung zu setzen.

