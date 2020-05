Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen) Illegales Autorennen auf der BAB 81 (27.05.2020)

Engen, Lkrs. KN (ots)

Engen Illegales Autorennen auf der BAB 81 27.05.2020

Am frühen Morgen des heutigen Mittwochs erhielt die Notruf- und Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Konstanz kurz nach 02 Uhr erneut Kenntnis von einem illegalen Autorennen auf der BAB 81 zwischen den Anschlussstellen Geisingen und Engen. Der Zeuge beschrieb die Autos als hochmotorisierte Sportwagen, drei Mercedes und ein BMW, alle mit schweizerischer Zulassung. Laut dem Anzeigenerstatter fuhren die Autofahrer auf beiden Fahrstreifen, reduzierten die Geschwindigkeit drastisch und beschleunigten anschließend stark ihre hochmotorisierten Wagen. Der Zeuge konnte diese Vorgehensweise zwei Mal beobachten, bevor der den Anschluss zu den Fahrzeugen verlor. Im Zuge der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten die beschriebenen Autos auf einem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in Bietingen festgestellt werden. Auf dem Platz standen acht aus der Schweiz stammende Personen in einer Gruppe. Weder die Beifahrer noch die beschuldigten Autofahrer waren bereit eine Aussage zu machen das Polizeiprotokoll zu unterschreiben. Erst, nachdem der Staatsanwalt androhte, die Fahrzeuge als Pfand zu nehmen, waren alle Beschuldigte zur Unterschrift bereit. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden die Mobiltelefone der Fahrer beschlagnahmt. Gegen alle Autofahrer wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, die sofortige Ausreise wurde angeordnet - auch aufgrund der erfolgten Einreise ohne zwingenden Grund entgegen der Corona-Verordnung.

