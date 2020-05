Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell-Böhringen) Sachbeschädigung an zwei geparkten Pkw (25.05.2020 - 26.05.2020)

Radolfzell am Bodensee (ots)

Zeugen sucht die Polizei zur Sachbeschädigung an zwei geparkten Pkw, die im Zeitraum von Montagnachmittag bis Dienstagmorgen in der Hölzlestraße in Böhringen im Bereich zwischen der Kreuzung St.-Nikolaus-Straße / Hölzlestraße und der Einmündung der Dorfbachstraße in die Hölzlestraße begangen wurde.

Unbekannte Täter besprühten die Lackierung der beiden in diesem Bereich geparkten Pkw mit neonfarbener Sprühfarbe und verursachen an beiden Fahrzeugen Sachschaden.

Personen, die der Polizei Hinweise auf Tatverdächtige geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Radolfzell am Bodensee, Tel. 07732 95066-0, zu melden.

