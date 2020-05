Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Verkehrsunfallflucht (26.05.2020)

Konstanz (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einem Verkehrsunfall mit Unfallflucht, der sich bereits am Sonntagmittag gegen 12.30 Uhr an der Einmündung der Gartenstraße in die Europastraße im Stadtteil Paradies ereignete.

Der Lenker eines Motorrollers verursachte zu diesem Zeitpunkt einen Auffahrunfall auf einen vorausfahrenden Toyota mit Konstanzer Kennzeichen. Nach einem kurzen Gespräch mit dem Rollerfahrer ging der geschädigte Lenker des Toyotas zurück zu seinem Pkw, um mit seinem Mobiltelefon die Polizei zu verständigen. Dies nutzte der Lenker des Motorrollers zur Flucht. Er fuhr davon, ohne sich um die Regulierung des verursachten Fremdschadens zu kümmern.

Personen, die der Polizei sachdienliche Hinweise zu dem Rollerfahrer oder zu dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-0, zu melden.

