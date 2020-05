Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Tuttlingen (Tuttlingen) Auffahrunfall (25.05.2020)

Tuttlingen (ots)

Sachschaden in Höhe von etwa 4.500 Euro entstand am Montagnachmittag gegen 17.00 Uhr in der Schützenstraße im Bereich der Einmündung der Burgstraße in die Schützenstraße, als der 26-jährige Lenker eines Volkswagens Typ Golf auf den vorausfahrenden Audi Q7 eines 38-jährigen Pkw-Lenkers auffuhr. Der stadteinwärts fahrende 26-Jährige hatte nicht bemerkt, dass der vor ihm fahrende Audi-Fahrer verkehrsbedingt anhalten musste, weshalb es zu dem Auffahrunfall kam. Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall niemand.

