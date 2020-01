Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfall im Begegnungsverkehr

Eßweiler (ots)

Im Begnungsverkehr kollidiert sind zwei Fahrzeuge am Montagmorgen auf der L 372 zwischen Oberweiler im Tal und Eßweiler. Beide Unfallbeteiligte gaben gegenüber der Polizei an, möglichst weit rechts gefahren zu sein. Dennoch hat es aber in der Kurve gekracht. Der Omnibus- und der PKW-Fahrer müssen sich fragen lassen, wieso sie vor dem Engpass nicht einfach angehalten haben. Eine Verständigung mit dem anderen Verkehrsteilnehmer wäre wertvoll gewesen. So entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden. Beiden Verkehrsteilnehmern wurde eine gebührenpflichtige Verwarnung ausgesprochen.

