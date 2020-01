Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Einbruch in Vereinsheim

Schönenberg-Kübelberg (ots)

Offenbar routiniert gehen noch unbekannte Täter bei einem Einbruch am Sonntag zw. 01.00 und 08.00 Uhr in das Vereinsheim des TuS Schönenberg vor. Sie flexten ein Fenstergitter auf und hebelten anschließend das dahinterliegende Fenster auf. Im Vereinsheim wurden alle Räumlichkeiten aufgesucht. Die Täter versuchten vor-handene Einbruchssicherungen außer Kraft zu setzen. Eine verschlossene Tür wurde brachial geöffnet. Nach derzeitigem Erkenntnisstand entwendeten die Täter hauptsächlich Unterhaltungselektronik; der Schaden beläuft sich auf etwa 2000,-- EUR. Das Handeln der Gesetzesbrecher dürfte sich über einen längeren Zeitraum erstreckt und nicht unwesentlichen Lärm verursacht haben. Hinweise bitte an die Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg (Tel.-Nr. 06373 - 822-0) oder die Polizei Kusel unter Tel.: 06381 - 919-0 oder per e-Mail pikusel@polizei.rlp.de

