Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen) Verkehrsunfall mit einem Leichtverletzten (26.05.2020)

Trossingen (ots)

Leichte Verletzungen erlitt ein 45-jähriger Fahrlehrer auf dem Beifahrersitz eines Fahrschulwagens bei einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagmittag gegen 12.45 Uhr im Bereich der Einmündung der Moltkestraße in die Straße "Marktplatz" ereignete.

Seine 18-jährige Fahrschülerin befuhr die Landesstraße 433 aus Richtung Aldingen in Fahrtrichtung Stadtmitte und hielt bei roter Fußgängerampel an. Nachdem Fußgänger die Straße überquert hatten und die Ampel auf "Grün" umschaltete, fuhr die Fahrschülerin kurz an und würgte anschließend den Motor ab. Die hinter ihr anfahrende, 42-jährige Lenkerin eines Fiats realisierte dies zu spät und fuhr auf den Fahrschulwagen auf.

An den beiden an dem Verkehrsunfall beteiligten Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro.

