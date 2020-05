Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Immendingen) Schwerer Diebstahl eines Mountainbikes (21.05.2020)

Immendingen (ots)

Zeugen sucht die Polizei zum Diebstahl eines etwa zwei Jahre alten, türkisfarbenen Damen-Mountainbikes der Marke Ghost im Wert von etwa 1.500 Euro, das bereits am Donnerstag, dem 21.05.2020, im Zeitraum von 14.30 Uhr bis 20.30 Uhr gestohlen wurde. Die Wegnahme des Fahrrades erfolgte auf dem Freizeitgelände, das sich an dem in Richtung Möhringen führenden Donauradweg befindet. Das gesicherte Mountainbike war dort bei der sich im hinteren Bereich des Geländes befindlichen Holzhütte abgestellt. Nach bisherigen Erkenntnissen war das Freizeitgelände im Tatzeitraum durch eine Vielzahl von Besuchern frequentiert.

Personen, die der Polizei sachdienliche Hinweise auf Tatverdächtige oder den Verbleib des Mountainbikes geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Immendingen, Tel. 07462 9464-0, zu melden.

