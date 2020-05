Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbruch bei Lebensmittelhändler

Gütersloh (ots)

Borgholzhausen (MS) - Zwischen Freitag vorletzter Woche (15.05., 0.00 Uhr) und vergangenem Freitag (22.05., 03.00. Uhr) brachen bislang unbekannte Täter bei einem Lebensmittelhändler in der Straße Am Teuto ein. Sie schraubten zwei Zaunelemente ab, um auf das Gelände zu kommen und stahlen eine unbekannte Anzahl an faltbaren Lagerbehältern. Aufgrund der Spurenlage ist davon auszugehen, dass die Täter mit einem Transporter auf das Gelände fuhren.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat im genannten Tatzeitraum in der Straße Am Teuto oder in deren Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

