POL-WI: Pressemitteilung im Auftrag der Polizeiakademie Hessen: "Mit BLAULICHT IN DIE ZUKUNFT" - Startschuss für 332 Studierende der hessischen Polizei am 17. Februar 2020

In diesem Jahr erreichten die Polizei Hessen für den Einstellungstermin Februar 2020 insgesamt 2659 Bewerbungen. Beim ersten Einstellungstermin des Jahres 2020 konnten 332 junge Menschen das Bachelorstudium beginnen. Davon sind 112 Studierende weiblich und 220 Studierende männlich.

An der Polizeiakademie Hessen (HPA), auf deren Liegenschaft sich auch der Studienstandort Wiesbaden der Hochschule für Polizei und Verwaltung (HfPV) befindet, wurden die Neuzugänge der hessischen Polizei von Herrn Landespolizeipräsident Udo Münch und Herrn Präsidenten der HPA Stefan Frutig im Beisein des Rektors der HfPV, Herrn Björn Gutzeit, begrüßt. Beide hoben die Bedeutung des Polizeiberufes und die damit übernommene Verantwortung der Studierenden hervor. Für die Studierenden sei der heutige Tag ein historischer Tag, an den sie sich ihr ganzes Berufsleben erinnern werden.

"Sie werden ab dem heutigen Tage Polizeibeamtin bzw. Polizeibeamter sein. Sie werden ab jetzt mit anderen Augen gesehen und an Ihr Verhalten - ob im Dienst oder außerhalb des Dienstes - wird ein besonderer Maßstab angelegt. Behandeln Sie Ihre Mitmenschen immer so, wie sie selbst behandelt werden wollen. Die hessische Polizei freut sich auf Sie!" So die Worte von Udo Münch.

Das große Interesse der Bewerberinnen und Bewerber am Arbeitgeber Polizei macht deutlich, dass die hessische Polizei ein attraktiver und moderner Arbeitgeber mit Zukunftsperspektive ist. Wer sich für den Polizeiberuf entscheidet, folgt einer inneren Überzeugung und dem persönlichen Wunsch, für die Sicherheit und die Menschen in einer Demokratie einzustehen.

Nicht nur am Studienstandort Wiesbaden, auch in Mühlheim, Gießen und Kassel erlebten die neuen Studierenden den ersten Tag ihrer Polizeilaufbahn. Das Studium bietet viele Praxisanteile und stellt somit frühzeitig den Kontakt zur realen Polizeiarbeit her. Hessen ist das einzige Bundesland, das im polizeilichen Bachelorstudium zwei spezifische Studiengänge mit direktem Einstieg sowohl in die Schutz- als auch in die Kriminalpolizei ermöglicht.

In den folgenden drei Jahren des Bachelorstudiums werden die neuen Kommissar- Anwärterinnen und -Anwärter professionell auf ihre zukünftigen Herausforderungen vorbereitet, um anschließend in den vielfältigsten Arbeitsfeldern der Polizei Hessen eingesetzt werden zu können.

Wer im Spitzensport engagiert ist und dabei ein maßgeschneidertes, zukunftsorientiertes Studium absolvieren möchte, kann dies auch im Sportförderprogramm der Polizei Hessen erreichen. Einstellungstermin und somit Studienbeginn für Spitzensportlerinnen und -sportler ist bei der Polizei Hessen jeweils der zweite Einstellungstermin im Jahr - konkret: 7. September 2020.

