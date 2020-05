Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald.-Baar-Kreis) Autofahrer kracht in die Leitplanke (26.05.2020)

Donaueschingen (ots)

Ein Verkehrsunfall mit Sachschaden ereignete sich am gestrigen Dienstag gegen 15 Uhr. Ein 67-jähriger VW Golf-Fahrer befuhr die Bundesstraße 31. Auf Höhe der Gemarkung "Teilhof" kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte in die Leitplanke. Der Fahrer blieb unverletzt. Am Auto des 67-Jährigen entstand erheblicher Sachschaden, den die Polizei auf rund 8.000 Euro schätzte.

