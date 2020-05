Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Biker (65) stößt bei Probefahrt mit Pkw zusammen

Petershagen (ots)

In Wietersheim sind am Freitagnachmittag ein Pkw und ein Motorrad zusammengestoßen. Dabei erlitt der 65-jährige Fahrer des Krades Verletzungen. Der Mann kam mit einem Rettungswagen ins Klinikum nach Minden.

Der 65-Jährige befand sich eigenen Angaben zufolge mit einer Harley-Davidson auf einer Probefahrt auf der Straße "Auf der Heide" in Richtung der B 482. An der Kreuzung mit der Straße "Am Osterbach" kam es gegen 15.40 Uhr zur Kollision mit dem aus seiner Sicht von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigten Ford einer 24-Jährigen, die mit ihrem Auto in Richtung der Heidestraße fuhr. Durch den Aufprall kam der 65-Jährige mit der Maschine zu Fall. An dem Pkw riss die vordere Stoßstange ab. Da zudem noch Kühlflüssigkeit auslief, musste der Wagen abgeschleppt werden.

