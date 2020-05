Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Zwei Mindenerinnen vom Fahrradsattel heraus bestohlen

Minden (ots)

Am Wochenende wurden der Polizei zwei Diebstähle gemeldet, die Unbekannte von einem fahrenden Rad begangen haben. Die Ermittler bitten um Zeugenhinweise.

Als eine 93-Jährige am Freitagvormittag gegen 11.50 Uhr mit ihrem E-Scooter auf dem Gehweg der Friedrich-Wilhelm-Straße in Richtung Leteln fuhr, wurde sie unter der Unterführung des Mittellandkanals von einem Radfahrer überholt. Wenig später wendete der Radfahrer und zog sich daraufhin eine Kapuze über den Kopf. Als er in Höhe der Seniorin war, griff der Unbekannte plötzlich in den Korb des Elektrofahrzeugs und riss die graue Tasche der Frau heraus. Anschließend flüchtete der Unbekannte mit der Tasche, in der sich unter anderem zwei Brillen befanden, in Richtung der Karlstraße. Der Täter kann von der Geschädigten als etwa 20 Jahre alt und 180 cm groß mit dunklem Kapuzensweatshirt und blauer Jogginghose beschrieben werden.

Zu einem ähnlichen Vorfall kam es gegen 15.30 Uhr am Samstagnachmittag auch in Dankersen. Hier war eine Radfahrerin (17) von der Meißener Dorfstraße kommend auf der "Grille" in Richtung der Innenstadt unterwegs gewesen, als sie kurz vor der Kreuzung zum "Grillepark" von einem Unbekannten auf einem schwarzen Herrenrad überholt wurde. Dabei entwendete der Täter während des Fahrens eine schwarze Umhängetasche mit Wertgegenständen aus dem Fahrradkorb der Radlerin und entfernte sich anschließend zügig über den "Südbruch" in den Burgweg. Trotz Verfolgung verlor die junge Frau den Dieb in der Meißener Dorfstraße aus den Augen, als dieser seine Flucht zur Forststraße hin fortsetzte. Der männliche Täter wird in diesem Fall als etwa 17 Jahre alt mit schwarzen Haaren und einem leichten Oberlippenbart beschrieben. Er trug zur Tatzeit ein khakifarbenes Oberteil und einen schwarzen Rucksack.

In beiden Fällen blieb die Fahndung der Polizei ohne Erfolg. Zeugenhinweise nehmen die Ermittler unter Telefon (0571) 88660 entgegen.

