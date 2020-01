Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200114-3: Räuberische Erpressung- Brühl

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am Montag (13. Januar) erbeutete ein unbekannter männlicher Täter unter Vorhalt eines Messers Bargeld und Kopfhörer.

Der 16-jährige Geschädigte befand sich auf dem Spielplatz "Auf der Pehle". Als er diesen in Richtung Joseph-Hürten-Straße verlassen wollte, kam ihm ein unbekannter Mann mit einem Messer in der Hand entgegen. Er forderte den 16-Jährigen in gebrochenem Deutsch auf sein Geld herauszugeben. Mit Bargeld und Kopfhörern flüchtete der Täter. Der Geschädigte blieb unverletzt.

Der Täter war etwa 20 bis 25 Jahre alt, 190 Zentimeter groß und von sportlich-trainierter Statur. Die Kleidung des Täters war schwarz und hatte eine Kapuze. Auffällig waren seine knallroten Schuhe und seine gebrochene deutsche Aussprache.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder eine Person mit der oben genannten Beschreibung wahrgenommen haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei des Kriminalkommissariats 23 telefonisch unter der Rufnummer 02233-52-0 zu melden. (akl)

