POL-REK: 200113-4: Gemeinsame Kontrollen im Umfeld von Bahnhöfen - Kerpen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Die Polizei überprüfte am Freitag (10. Januar) in der Zeit zwischen 16:00 Uhr und 23:00 Uhr mehrere Personen, Fahrzeuge und Lokale in Horrem und Sindorf.

Bei insgesamt 266 Personenkontrollen stellten die Beamten bei drei Personen Betäubungsmittel sicher und vollstreckten drei Haftbefehle. Außerdem kontrollierten sie 209 Fahrzeuge. Nach Vortests musste ein Autofahrer zur Blutprobenentnahme wegen des Verdachts des Betäubungsmittelkonsums. Bei drei Personen fanden die Polizisten verbotene Messer, die sie sicherstellten.

Ein Fahrer, der vor einer Kontrollstelle an der Fischbachstraße mit seinem BMW wendete und mit überhöhter Geschwindigkeit davonfuhr, konnten Polizeibeamte in einem Feldweg an Schloß Frens stellen. Der 29-Jährige stand weder unter Alkohol-, noch unter Drogeneinfluss. Der Grund seiner Flucht blieb unklar. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Ziel der Kontrollen war es, das Sicherheitsgefühl in der Bevölkerung zu stärken und zugleich Straßenkriminalität zu bekämpfen.

Unterstützt wurde die Polizei des Rhein-Erft-Kreises von der Bereitschaftspolizei des PP Köln, Beamten der Bundespolizei und Mitarbeitern des Ordnungs- und Ausländeramtes der Stadt Kerpen. Überprüft wurden Shisha-Bars, Kioske, Gaststätten, Spielotheken und Wettbüros. Am Abend konzentrierten sich die Kontrollen auf drei Shisha-Bars in Sindorf und in Horrem.

Zum Bahnhof in Kerpen-Horrem gehören der DB-Bahnhof Kerpen-Horrem mit Regionalexpress- und S-Bahn-Anbindung, ein zentraler Omnibushof mit sieben Haltestellen, ein P&R-Platz für circa 1.000 Autos und eine Fahrradstation für 420 Fahrräder. Täglich benutzen bis zu 14.000 Personen den Bahnhof.

Weitere Kontrollen werden folgen. (bm)

