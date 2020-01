Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200113-2: Fußgängerin schwer verletzt - Frechen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ein Auto kollidierte mit einer 15-Jährigen, die die Bonnstraße überqueren wollte.

Am Sonntagabend (12. Januar) standen zwei Jugendliche (14w/15w) um 20:25 Uhr in Höhe des Sportstudios "JustFit" am beleuchteten Straßenrand der Bonnstraße, Ecke Werner-von-Siemens-Straße. Dort wollten beide die Bonnstraße in Richtung Rudolf-Diesel-Straße überqueren. Während die 14-Jährige die andere Straßenseite unbeschadet erreichte, wurde ihre 15-jährige Freundin von einem Auto erfasst, welches in Richtung Hürth unterwegs war. Der Fahrer des Wagens, ein 40-Jähriger aus Frechen, hielt an und leistete Erste Hilfe. Die Schwerverletzte kam in ein Krankenhaus. Am Wagen entstand Sachschaden. Die Unfallstelle war für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme bis etwa 21:30 Uhr für den Verkehr gesperrt. (bm)

