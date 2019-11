Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Zwei Glätteunfälle innerhalb kürzester Zeit in Großenkneten

Delmenhorst (ots)

Zwei Verkehrsunfälle ereigneten sich am heutigen Morgen mit kurzem zeitlichen Abstand auf der Hegeler-Wald-Straße, bei denen glücklicherweise niemand verletzt wurde.

Zunächst befuhr ein 50-Jähriger gegen 7:45 Uhr die Hegeler-Wald-Straße in Fahrtrichtung Huntlosen.

In Höhe der Einmündung "Zum Döhler Wehe", in einer dortigen Rechtskurve, geriet er aufgrund plötzlich auftretender Straßenglätte ins Rutschen. Anschließend kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, stieß gegen zwei Straßenschilder und überschlug sich. Sein Fahrzeug kam im Graben auf der Fahrerseite liegend zum Stillstand.

Der 50-Jährige aus Garrel blieb unverletzt und konnte sich selbstständig aus dem PKW befreien. Der Sachschaden, der als wirtschaftlicher Totalschaden eingestuft wurde, wurde auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Der Pkw musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.

Kurze Zeit später, gegen 8:25 Uhr, verunfallte eine 48-Jährige aus Großenkneten an nahezu derselben Stelle, als sie mit ihrem Pkw in Richtung Huntlosen unterwegs war.

Auch sie kam aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in der dortigen Rechtskurve bei Straßenglätte nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr mehrere Büsche und kam auf dem Grünstreifen zum Stillstand. An ihrem Pkw entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro.

