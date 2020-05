Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Polizisten tätlich angegriffen: 39-Jähriger schlägt um sich und kommt in Ausnüchterungszelle

Lübbecke (ots)

Bei dem Versuch, einen angetrunkenen und aggressiven 39-jährigen Mann in Gewahrsam zu nehmen, hat dieser zwei Polizeibeamte tätlich angegriffen und leicht verletzt. Erst durch den Einsatz von Pfefferspray konnte der Randalierer überwältig werden.

Am Samstag, 9, Mai, war eine Streifenwagenbesatzung gegen 4.30 Uhr zur Beethovenstraße gerufen worden, da ein Mann dort permanent an einer Haustür klingelte. Als die Polizisten den Mann zur Rede stellen wollten, zeigte sich dieser aggressiv. Während die Beamten mit den betroffenen Hausbewohnern sprachen, beschimpfte und bedrohte der 39-Jährige diese. Zudem kam er den mehrfachen Aufforderungen der Ordnungshüter zum Einhalten der notwendigen Distanz nicht nach. Da der 39-Jährige keine Ruhe gab, sollte er in Gewahrsam genommen werden. Dabei schlug er mit den Fäusten auf die Polizisten ein.

Nachdem Verstärkungskräfte eintrafen, wurde der 39-Jährige ins Polizeigewahrsam nach Minden gebracht. Hier wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Wie sich später herausstellte, kam es im Vorfeld des polizeilichen Einsatzes durch den Randalierer offenbar bereits zu einer Körperverletzung, Sachbeschädigung und einem Hausfriedensbruch. Auf den 39-Jährigen kommt nun ein umfangreiches Strafverfahren zu.

