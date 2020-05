Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Zwei junge Autofahrer mutmaßlich unter Drogeneinfluss

Lübbecke (ots)

Zwei mutmaßlich unter Drogeneinfluss stehende junge Autofahrer aus Preußisch Oldendorf sind bei Verkehrskontrollen der Polizei in Lübbecke aufgefallen. Zudem besitzt einer der Männer offenbar keinen Führerschein.

Ein 20-Jähriger fiel den Beamten am Sonntag, 10. Mai, gegen 19 Uhr auf, als er mit einem Ford auf der Berliner Straße (B 239) in Richtung "Horsts Höhe" unterwegs war. Bei einer Überprüfung in Höhe der Brauerei ergaben sich Hinweise auf einen Drogenkonsum, welcher durch einen Test bestätigt wurde. Daraufhin wurde dem 20-Jährigen eine Blutprobe entnommen. Zudem besteht der Verdacht, dass der junge Mann ohne gültige Fahrerlaubnis hinter dem Steuer saß.

Um kurz vor halb elf am Sonntagabend kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung den Fahrer eines VW an der Ecke Osnabrücker Straße/Weingartenstraße. Bei dem 19-Jährigen verlief ein Drogenvortest ebenfalls positiv. Auch er musste auf der Polizeiwache eine Blutprobe abgeben. Auf beide Männer kommt eine Anzeige zu.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: 0571/8866 1300/-1301 /-1302

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de





Außerhalb der Bürozeit:



Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell