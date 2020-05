Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Motorradfahrer (18) verliert die Kontrolle und stürzt

Minden (ots)

Ein 18-jähriger Motorradfahrer aus Porta Westfalica erlitt am Samstag bei einem Sturz auf der kurvenreichen Straße Luttern im Wiehengebirge Verletzungen. Der junge Mann kam mit einem Rettungswagen ins Johannes-Wesling-Klinikum nach Minden.

Den Feststellungen der gegen 10.25 Uhr verständigten Polizisten zufolge war der Portaner mit seiner Suzuki bergab in Richtung Haddenhausen unterwegs. In der ersten Kurve nach dem Passieren des Bergkamms verlor er offenbar die Kontrolle über seine Maschine, kam zu Fall und rutschte in den Straßengraben. Dabei touchierte er einen Leitpfosten und ein Verkehrszeichen. Eine Ersthelferin kümmerte sich zunächst um den ansprechbaren 18-Jährigen. Im Anschluss übernahm ein Notarzt die weitere Versorgung des Verletzten.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: 0571/8866 1300/-1301 /-1302

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de





Außerhalb der Bürozeit:



Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell