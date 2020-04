Polizeidirektion Hannover

POL-H: Groß Buchholz: Autos beschädigt - Täter gefasst

Hannover (ots)

Polizeibeamte haben in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (24.04.2020) zwei Täter festgenommen. Eine Zeugin hat sie dabei beobachtet, wie sie sich gemeinsam mit anderen an Autos zu schaffen gemacht haben, die an der Tischbeinstraße in Groß Buchholz geparkt gewesen sind.

Eine aufmerksame Zeugin hatte die Gruppe gegen 02:20 Uhr bemerkt, als sie an Autos rüttelte und die Polizei alarmiert, da sie befürchtete, die Fahrzeuge könnten beschädigt worden sein. Die alarmierten Beamten trafen an der Lenbachstraße, Ecke Feuerbachstraße, vier Personen an, die sofort fußläufig flüchteten. Dennoch gelang es den Einsatzkräften nach kurzer Verfolgung, zwei von ihnen an der Leibelstraße zu stellen. Dabei handelt es sich um einen 15-jährigen Jugendlichen und einen 23-Jährigen. Entlang des Fluchtweges des 23-Jährigen wurde ein Autoradio gefunden, dass offenbar kurz zuvor dort abgelegt worden war. Der 15-Jährige hatte unter anderem Mercedessterne sowie diverse andere Fahrzeugteile bei sich. Die Funde wurden sichergestellt. Die Fahndung nach den unbekannten Flüchtigen verlief bislang erfolglos.

Im Anschluss nahmen die Beamten die geparkten Autos im Nahbereich in Augenschein und stellten fest, dass bei zwei Mercedes jeweils der Stern abgebrochen worden war und aus einem Ford offenbar ein solches Radioelement entwendet wurde, wie es kurz zuvor gefunden worden war.

Bei der Überprüfung der Personalien stellten die Polizisten zudem fest, dass gegen den 23-Jährigen ein Haftbefehl offen war. Nachdem er den ausgeschriebenen haftbefreienden Betrag von 200 Euro (Ersatzweise 20 Tage Haft) entrichtet hatte, durfte er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen die Dienststelle wieder verlassen. Der Jugendliche wurde an einen Erziehungsberechtigten übergeben. Die Ermittlungen dauern an.

Am frühen Freitagmorgen wurden der Polizei dann vier Wagen in den Hesemannstraße gemeldet, bei den die Kennzeichen fehlten. Diese wurden jedoch in der Nähe aufgefunden. Auch drei weitere beschädigte Autos im Rehmer Feld und im Antoniusweg wurden gemeldet. Die Polizei prüft, ob diese den ermittelten Täter ebenfalls zugeordnet werden können. Zudem schließen die Beamten nicht aus, dass im fraglichen Zeitraum auch weitere Fahrzeughalter zu Schaden kamen. Deshalb bitten sie die Eigentümer, sich beim Polizeikommissariat Lahe unter der Telefonnummer 0511 109-3315. /ahm, boe

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Hannover

Antje Heilmann

Telefon: 0511 - 109 - 1046

E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-h.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell