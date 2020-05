Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Brigachtal

Schwarzwald.-Baar-Kreis) Autofahrerin kommt von der Fahrbahn ab (26.05.2020)

Brigachtal (ots)

Ein Verkehrsunfall mit Sachschaden ereignete sich am gestrigen Dienstag auf der Landesstraße 178. Eine 52-Jährige fuhr mit ihrem Mercedes auf der L 178 und kam aus bislang ungeklärter Ursache alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn ab, wo sie mit dem Auto eine Leitplanke streifte. Die Frau blieb unverletzt. An ihrem Mercedes entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Jörg-Dieter Kluge

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1019

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell