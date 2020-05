Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuningen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Geparktes Auto zerkratzt (25.05.2020)

Tuningen (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einer Sachbeschädigung an einem Hyundai, die in der Nacht von Sonntag auf Montag in der Friedhofstraße begangen wurde. Unbekannte zerkratzten den schwarzen Hyundai i30 im Bereich der Tankklappe, wodurch Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro entstand. Personen, die der Polizei Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwenningen, Tel. 07720 / 8500-0, in Verbindung zu setzen.

