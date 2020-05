Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Diebe treiben an einem Rohbau ihr Unwesen

Mönchengladbach (ots)

An einem Rohbau in Mülfort an der Mülgaustraße haben Diebe ihr Unwesen getrieben. Im Zeitraum zwischen Montag, 4. Mai, 20.30 Uhr, und Dienstag, 5. Mai, 13.45 Uhr, haben unbekannte Täter eine Elektroleitung in Form eines Stromkabels herausgeschnitten und mitgenommen. Bereits am Vortag waren Gegenstände auf diesem Baustellengelände entwendet worden.

Zeugenhinweise erbittet die Polizei Mönchengladbach unter der Rufnummer 02161-290. (ds)

