Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Fahrer versucht, vor Polizei zu fliehen - Festnahme

Mönchengladbach (ots)

Es war um ein Uhr in der Nacht, als Zivilfahndern in Odenkirchen ein Pkw auffiel, an dem ein zur Fahndung ausgeschriebenes Kennzeichen montiert war. Er verunfallte während der Flucht, konnte aber im Nahbereich festgenommen werden.

Zivilfahndern fiel der Fiat auf, als er mit überhöhter Geschwindigkeit durch Nebenstraßen fuhr. Sie erkannten an dem Fahrzeug ein gestohlenes Kennzeichen und entschlossen sich zur Kontrolle. Der Fahrer flüchtete, missachtete mehrere Rotlicht zeigende Ampeln und prallte letztendlich an der Ruhrfelder Straße beim Abbiegen gegen ein Verkehrszeichen.

Der Fahrer flüchtete zu Fuß, konnte jedoch kurze Zeit später durch die Zivilfahnder gefasst und vorläufig festgenommen werden.

Ein Drogenvortest bei dem polizeilich bereits in Erscheinung getretenen 24-jährigen Fahrer verlief positiv auf zwei unterschiedliche Substanzen. Eine Fahrerlaubnis besaß er nicht. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Das Auto stellten die Polizisten mitsamt des gestohlenen Kennzeichens sicher. Die Eigentumsverhältnisse werden noch ermittelt.

Der 24-jährige wurde heute im Anschluss an die weiteren polizeilichen Maßnahmen mangels Haftgründen entlassen.

Ihn erwartet ein Strafverfahren - unter anderem wegen gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr, Verkehrsunfallflucht, Kennzeichendiebstahl, Fahren ohne Versicherungsschutz und ohne Fahrerlaubnis sowie Urkundenfälschung. (cw)

