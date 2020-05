Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Festnahme nach Einbrüchen in Kulturverein und in eine Wohnung

Mönchengladbach (ots)

Nach zwei Einbruchsdelikten im Februar gelang der Polizei Mönchengladbach jetzt die Festnahme eines 59-jährigen Tatverdächtigen.

In der Nacht zum Donnerstag, 20. Februar, war es zu einem Einbruch in die Räumlichkeiten eines Kulturvereins am Sittardplatz gekommen. Der Täter entwendete an diesem Tatort unter anderem Bargeld und drang danach auch in die Wohnung einer Frau an der Hindenburgstraße ein. Beide Objekte sind miteinander verbunden. In dieser Wohnung entwendete der Täter einen Laptop vom Nachttisch. Er wurde bei diesem Diebstahl aber von der aus dem Schlaf aufwachenden Frau überrascht. Es folgte eine Rangelei, bei welcher der Täter die Frau mehrfach schlug.

Polizeiliche Ermittlungen führten auf die Spur des 59-jährigen Tatverdächtigen ohne festen Wohnsitz. Beim Amtsgericht wurde ein Untersuchungshaftbefehl erwirkt. Am Montag, 4. Mai, konnten Polizeibeamte den Mann auf der Saumstraße festnehmen. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen dem Amtsgericht Mönchengladbach vorgeführt und anschließend inhaftiert. (ds)

