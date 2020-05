Polizei Mönchengladbach

POL-MG: 38-Jähriger zeigt gefährliche Körperverletzung an

Mönchengladbach (ots)

Ein 38-jähriger Mann aus Mönchengladbach hat eine gefährliche Körperverletzung bei der Polizei angezeigt. Tatort war nach seinen Angaben am Samstag, 2. Mai, gegen 10.45 Uhr ein Trampelpfad hinter einem Hochhaus in Neuwerk am Loosenweg.

Auf diesem Weg seien ihm, als er mit seinem Hund unterwegs gewesen sei, drei ihm unbekannte Männer entgegengekommen. Nachdem sie an ihm vorbeigegangen seien, habe einer der drei ihm auf den Hinterkopf geschlagen. Danach sei er mehrfach ins Gesicht geschlagen worden; ebenfalls sei er getreten worden. Der Hund habe einen der Männer in die Wade gebissen. Schließlich seien alle drei Unbekannten in Richtung Hans-Jonas-Gesamtschule geflüchtet.

Das Opfer lieferte der Polizei diese Täterbeschreibungen:

1. Täter: männlich, etwa 20 Jahre alt, zirka 1,80 Meter groß, blonde, mittellange Haare, mitteleuropäisches Erscheinungsbild, Tattoo am Hals, Diamantohrring im rechten Ohr, beige Winterjacke, blaue Jeans, kein Bart, keine Brille.

2. Täter: männlich, 25 bis 30 Jahre alt, zirka 1,80 Meter groß, dunkelblonde Haare, mitteleuropäisches Erscheinungsbild, graues T-Shirt, schwarze Jeans, weiße Schuhe, keine Brille, kein Bart (von dem Hund gebissen).

3. Täter: männlich, 25 bis 30 Jahre alt, zirka 1,80 Meter groß, schwarze Haare ("Undercut"), schwarzes Sweatshirt mit weißer Aufschrift, goldene Uhr, keine Brille, kein Bart.

Die Polizei Mönchengladbach bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02161-290. (ds)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach

Pressestelle

Telefon: 02161-2910222

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell