Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Diebe schlagen Autoscheiben ein

Mönchengladbach (ots)

Gleich bei zwei am Schürenweg in Eicken geparkten Fahrzeugen haben bislang unbekannte Täter jeweils die Scheibe an der Fahrertür eingeschlagen. In beiden Fällen stahlen sie eine Geldbörse aus dem Auto. Die Taten müssen sich zwischen Sonntag, 20.15 Uhr und Montag, 6.30 Uhr, ereignet haben. Bitte schützen Sie sich so gut wie möglich vor solchen Dieben und lassen Sie keine Wertsachen im Auto liegen!

Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02161-290 entgegen. (cw)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach

Pressestelle

Telefon: 02161/29 10 222

Fax: 02161/29 10 229

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell