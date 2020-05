Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Marihuana-Plantage in Wohnung entdeckt

Mönchengladbach (ots)

In der Wohnung eines 36-Jährigen an der Poststraße in Wickrath hat die Polizei am Sonntag (3. Mai) eine kleine Marihuana-Plantage entdeckt. Neben der circa 30 Pflanzen umfassenden Plantage befanden sich in der Wohnung mehrere Tüten und Gläser mit Marihuana.

Die Polizei war durch einen Zeugenhinweis auf den 36-Jährigen aufmerksam geworden. Den anderen Mietern des Mehrfamilienhauses waren Blätter und Stängel von Marihuana-Pflanzen in der Bio-Tonne aufgefallen.

Die Beamten nahmen den 36-Jährigen, der bereits schon einmal wegen des Anbaus von Betäubungsmitteln aufgefallen ist, zunächst vorläufig fest. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen sie ihn. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen illegalem Anbau von Betäubungsmitteln und illegalem Handel mit Cannabis und Zubereitungen. (km)

