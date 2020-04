Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Mit Metallstangen aufeinander eingeschlagen

Mönchengladbach (ots)

Familiäre Streitigkeiten sind am Mittwoch, 29. April, gegen 19.30 Uhr in Holt (An der Holter Heide) eskaliert. Die Polizei war alarmiert worden, da mehrere Personen unter anderem mit Metallstangen aufeinander einschlugen.

Während des gesamten Einsatzes bestand eine emotional sehr aufgeheizte Stimmung. Trotz der Anwesenheit der Polizei kam es zwischen den Beteiligten zu verbalen Scharmützeln zwischen den Angehörigen von zwei Familien. Nur durch das direkte Einschreiten der Beamten mit deutlicher Ansprache und unter Androhung des Einsatzmehrzweckstockes konnten weitere körperliche Auseinandersetzungen verhindert werden. Polizeilichen Weisungen wurde nur widerwillig Folge geleistet. Gegen alle Beteiligten wurden Platzverweise ausgesprochen.

Gegen insgesamt sieben männliche Personen laufen nun Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung. Sie sind 46, zweimal 44 sowie 25, 24, 15 und 13 Jahre alt. Leichte Verletzungen haben bei dieser Auseinandersetzung der 25-Jährige, der 24-Jährige und der 13-Jährige erlitten. (ds)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach

Pressestelle

Telefon: 02161-2910222

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell